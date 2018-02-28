«Рубин» презентовал своих новичков

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). В соответствии с традицией последних лет казанский «Рубин» представил болельщикам своих новичков, приобретенных в ходе зимней трансферной кампании. Красочная церемония прошла в «Пирамиде».

Ряды казанцев зимой пополнил впечатляющий десант полузащитников. Это Павел Могилевец (перешел из «Ростова»), болгарин Ивелин Попов («Спартак», Москва), Вячеслав Подберезкин («Краснодар»), Игорь Коновалов («Кубань», Краснодар), эквадорец Кристиан Нобоа («Зенит», Санкт-Петербург).

Болельщики довольны

По традиции организаторы долго разогревали многочисленную публику, заполонившую концертный зал «Пирамиды». Молодежь получила возможность поиграть в настольный футбол и в футбол на электронной приставке. Самые футбольные поклонники «Рубина» лично доказали свою профпригодность, победил забивший 35 раз болельщик по имени Даниил.

До презентации новичков публике напомнили всех 15 игроков основного состава на конец прошлого года во главе с тренерским штабом, переводчиками и руководством.

За руководство отдувался генеральный директор клуба Рустам Саяхов. «Клуб испытывал финансовые трудности. Но благодаря помощи спонсоров и руководству республики все – слава богу. Так что "Рубин" будет жить и радовать вас своими победами. Пополнили состав, к сожалению, финансовая ситуация не позволят комплектоваться широко. Хватает на 15 игроков основного состава. Мне хочется верить, что благодаря очень качественным игрокам, самому сильному в России тренерском составу наши лучшие победы впереди. "Рубин" жил, живет и будет жить!» – подчеркнул он.

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев подвел итоги зимнего периода подготовки. Начал он с комплиментов в адрес болельщиков: «Благодарим вас за поддержку в период, когда мы выступали, мягко говоря, не очень. Вам огромное спасибо. Мы были вынуждены расстаться со многими неплохими игроками, но трансферное окно мы провели очень хорошо. Те ребята, которые влились в наш коллектив, они по духу наши, по менталитету наши и они неравнодушны, они хотят – это самое главное. Есть удовлетворение от сборов и той работы, которую мы проделали. Сейчас пытаемся встать на новые рельсы – это позволит нашей молодежи, академии играть в тот футбол, который нравится болельщикам. Но хочу сразу сказать, что всего и сразу не бывает, нужно набраться терпения. Надеемся, что вторую половину чемпионата мы вместе с вами проведем более успешно».

И только после этого болельщики увидели новичков. Среди них два недавних игрока молодежного состава, успешно отработавшие с основой три зимних сбора: Никита Голдобин (номер 53), успевший в свои 20 лет поиграть в Португалии, и Илья Гилязутдинов (93), тоже 20 лет от роду – воспитанник академии «Рубина».

Характерно, что все новички команды – полузащитники. Под номером 18 вновь будет играть в «Рубине» Павел Могилевец. Вернулся в команду после трехлетнего отсутствия эквадорец Кристиан Нобоа (66), нашедший себе жену именно в Казани (он и на сцену вышел с двумя сыновьями). Вячеслав Подберезкин (67), Игорь Коновалов (15), Ивелин Попов (71). Последний перешел на правах аренды из столичного «Спартака», чемпион Болгарии и России, трижды признавался лучшим футболистом родной Болгарии. Вместе с новичками свою «рубиновую» майку после 70 выездов заработал и Айдар Хакимов – майку фанату вручил Сергей Рыжиков.

Болельщики недовольны

Самой интересной частью презентации стали вопросы болельщиков, острые, злободневные и непредсказуемые. Так, Саяхову пришлось отдуваться за отсутствовавшего коммерческого директора клуба, отвечающего за работу с болельщиками, и объяснять, «почему позволили клубному телевидению скатиться на уровень 2003 года». Генеральный директор «Рубина» заявил в ответ, что он слышал «много лестного о "Рубин-ТВ"», но есть и критика». «К сожалению, будучи заняты финансами и селекцией, мы не смогли уделить много внимания клубному ТВ. Проработаем этот вопрос, надеюсь, его качество будет повышаться, есть задумки. Есть у нас и планы по улучшению работы с болельщиками, но не все еще проработано. Увидите изменения уже на первом домашнем матче», – пообещал Саяхов.

Саяхов не стал скрывать интереса «Рубина» к своему бывшему нападающему Александру Бухарову. «Нам бы очень хотелось его вернуть», – ответил гендиректор на вопрос болельщика. Недавно уроженец Набережных Челнов, сделавший себе имя в «Рубине», расторг контракт с «Ростовом», став свободным агентом. Игрок прошел медосмотр в Риме в местной клинике.

Еще больше отвечать пришлось главному тренеру «Рубина» Курбану Бердыеву: «Думаю, задача решения выхода в еврокубки еще возможна. Но при переходе на новые принципы игры будут и очковые потери. Мы с оптимизмом смотрим на оставшуюся часть сезона. Вера в эту команду большая, нежели была. Коллектив совершенно другой. Но в следующий сезон пока не заглядываю, еще далеко. Но надеюсь на прогресс команды. В традициях команды держаться высоко поднятой планку».

Но в команде не будет Ивана Новосильцева, недавнего подопечного Бердыева по «Ростову», чтобы не писалось об этом в соцсетях. «Нет, эта информация не соответствует действительности. Данная позиция у нас загружена», – отрезал Бердыев.

Как оказалось, наставник не сильно лютует при неудачах: «Я ребят сильно не ругаю, они же взрослые люди. Но иногда, когда что-то не так, бывает. Однако своих детей ругаю сильнее». На вопрос, когда будут много забивать нападающие Сердар Азмун и Максим Канунников, Бердыев ответил, что лучше об этом спросить у самих игроков: «Но хотелось бы лучшей результативности. Они много работали на сборах, старались, поэтому надеюсь, что будут забивать больше».

Защитник «Рубина» Сесар Навас ответил на вопрос о том, будут ли игроки показывать такую же самоотдачу, как ушедший из клуба швейцарский защитник Мориц Бауэр: «Понятно, что последние результаты не сопровождали нас в первой половине сезона. Но спасибо болельщикам, что все равно нас поддерживали. Конечно, мы отдаемся на максимуме в ходе каждой тренировки, и сборы, надеюсь, помогут нам показать отличные результаты. Да, нам жаль, что Мориц Бауэр покинул нашу команду, потому что он является образцовым игроком в плане самоотдачи и примером на поле. Но, надеюсь, скоро у нас будут отличные результаты».

Ветеран команды – турецкий хавбек Гекдениз Карадениз напомнил болельщикам, что в 2008 году, только появившись в «Рубине», он сразу пообещал, что команда будет чемпионом. «Пришел и сказал, что хочу стать чемпионом, я очень хотел играть в Казани. Мы выиграли два золота, Кубок и Суперкубок России. Мы этого хотели добиться вместе с вами, болельщики. И вы нам помогли», – подтвердил он.

Другой ветеран команды – голкипер Сергей Рыжиков опроверг слухи о том, что после сезона завершит карьеру. «Это говорят злые языки», – заметил он, попутно рассказав, что делает в редкие выходные. «Ходим с семьей в кино, вместе с детьми, у меня их хватает (трое – прим. Т-и)», – сказал игрок.

Нобоа вспомнил, как праздновал победный гол в ворота великой «Баварии»: «Сначала отметил вместе со всей командой («Ростовом» – прим. Т-и). Невероятные были ощущения, мы добились потрясающего результата, все были очень рады. А потом праздновал дома с семьей».

Новички полны оптимизма

По мере высвобождения игроков с автограф-сессии новички выходили к журналистам и делились своим впечатлениями. В итоги эмоциями поделились трое. Первым, причем без переводчика, с гостями мероприятия пообщался Попов.

«Для меня самое главное – выступить хорошо за "Рубин", чтобы клуб поднялся на такое место, что позволило бы сыграть в еврокубках. Хочется побольше побед. В товарищеских матчах на сборах я играл второго нападающего и мне там удобно играть. Никаких проблем нет. Здесь такая команда, где много игроков, которые в том числе и с "Рубином" становились чемпионами. Здесь есть чемпионский дух. Кто победит в ближайшем матче "Рубин" – "Спартак"? Сильнейший», – весело сказал болгарин.

Нобоа просто светился от радости, одинаково сильной у него и его жены, уроженки Казани: «Рад вернуться к Бердыеву, которого я безмерно уважаю и восхищаюсь. Ну и рад быть с командой, которая мне близка. Нет никакой разницы, что полгода я мало играл, ведь у всех игроков был перерыв, мы хорошо готовились, и с каждым днем я чувствую себя все лучше. Готов к матчам. Я хочу стать тем игроком, который уходил когда-то из "Рубина". Я просто провел большое количество матчей. Не могу сказать, лучше или хуже я стал. Я всегда отдавался на максимуме во всех командах. В том же "Зените" я показывал свой максимальный уровень. Я очень доволен, что вернулся в Казань. Времени мало, но мы попробуем повыше закончить этот сезон».

Вячеслав Подберезкин тоже порадовался доверию Бердыева: «Играть, помогать команде – вот моя цель в "Рубине". Я счастлив оказаться здесь. По отношению тренера понимаю, что он рассчитывает на меня – мне это приятно. Буду всячески доказывать своей игрой, что он не ошибся. Я наигрывался на сборах на позиции второго опорника либо повыше. Если тренер видит меня в этой позиции, значит, я там себя вижу. Куда бы Бердыев меня ни поставил, я буду показывать футбол, который требует тренер. Со всеми игроками, которые собраны в "Рубине", приятно играть. Все очень квалифицированные футболисты».

В первом после зимнего перерыва матче чемпионата России «Рубин» 2 марта сыграет на выезде против махачкалинского «Анжи». После 20 туров в активе казанцев 23 очка и 11-е место.