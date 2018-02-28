«Нефтехимик» упустил шанс догнать «Ак Барс»

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). После более чем месячного перерыва в чемпионате КХЛ нижнекамский «Нефтехимик» провел очередной домашний матч с тольяттинской «Ладой» и проиграл со счетом 0:4.

На игре присутствовали легендарные игроки «Нефтехимика» – нападающий Ринат Касьянов и защитник Александр Юдин, которые в одном из перерывов провели для болельщиков автограф-сессию. Касьянов играл в Нижнкамске в ранге чемпиона России в составе родного «Ак Барса». А Юдин оставил о себе славу грозного бойца, который как-то в одиночку справился в рукопашной с пятью игроками «Авангарда».

В составе хозяев на лед вышли вернувшиеся с Олимпиады шведы –защитник Эрик Густаффссон и нападающий Деннис Эверберг. Однако не появился словенец Жига Еглич, уличенный в Пхенчхане в применении допинга.

Видимо, давно пролетевшая мимо плей-офф «Лада» куда лучше настроилась на этот матч, терять-то автозаводцам было нечего. И уже в середине первого периода первая шайба влетела в ворота «Нефтехимика», 0:1. А за пять секунд до конца первого периода счет стал уже 0:2.

Во втором периоде хозяева приложили массу усилий, чтобы переломить ход встречи. Отстояли свои ворота в неприкосновенности, но и сами не забили.

Все в итоге решилось в середине заключительной трети матча. Сначала гости реализовали большинство, 0:3, а под занавес встречи сняли все вопросы о победителе, 0:4.

После 55 матчей в активе «Нефтехимика» осталось 94 очка. В последнем туре нижнекамцы 1 марта сыграют в Магнитогорске с «Металлургом».

«Нефтехимик» (Нижнекамск) – «Лада» (Тольятти) – 0:4 (0:2, 0:0, 0:2).

Шайбы забросили: А. Стрельцов (13), Скороходов (20), Белоусов (51), В. Стрельцов (58).

Штрафы: 18 – 8.