Ирина Воронкова: «Меня просто прорвало»

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Доигровщица «Динамо-Казани» Ирина Воронкова прокомментировала победу своей команды в Лиге чемпионов над болгарской «Марицей» (3:1), объяснив, что зря соперницы ее разозлили. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«А вот не нужно было меня злить! Действительно, в начале матча у нас многое не получалось, мы играли довольно вяло, не было настроя. Но после проигранного сета мы разозлились. Меня лично просто прорвало! Я была злая на себя и на соперника: как так – они посмели обыграть нас во втором сете?! Лучше нас так не злить!» – предупредила спортсменка.