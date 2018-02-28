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Спорт

Ирина Воронкова: «Меня просто прорвало»

28 февраля 2018, 00:00

Доигровщица «Динамо-Казани» прокомментировала победу своей команды над болгарской «Марицей».
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(Казань, 28 февраля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Доигровщица «Динамо-Казани» Ирина Воронкова прокомментировала победу своей команды в Лиге чемпионов над болгарской «Марицей» (3:1), объяснив, что зря соперницы ее разозлили. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«А вот не нужно было меня злить! Действительно, в начале матча у нас многое не получалось, мы играли довольно вяло, не было настроя. Но после проигранного сета мы разозлились. Меня лично просто прорвало! Я была злая на себя и на соперника: как так – они посмели обыграть нас во втором сете?! Лучше нас так не злить!» – предупредила спортсменка. 


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