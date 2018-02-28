Рустам Минниханов примет участие в работе 24-й сессии Казгордумы

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). Сегодня в столице Татарстана состоится 24-я сессия Казанской городской Думы третьего созыва. В заседании примет участие Президент республики Рустам Минниханов.

Как сообщает Аппарат Казгордумы, в повестку дня заседания включено 13 вопросов. Ключевым станет отчет о деятельности мэра Казани в 2017 году. Также планируется внести изменения в бюджет столицы Татарстана на текущий год и плановый период 2019 – 2020 годов.

Кроме того, депутаты заслушают отчет о деятельности Управления МВД РФ по Казани, рассмотрят вопросы изменений границ столицы РТ и в Правила землепользования и застройки.