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Рустам Минниханов примет участие в работе 24-й сессии Казгордумы

28 февраля 2018, 08:16

Депутаты заслушают отчет о деятельности Управления МВД РФ по Казани.
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(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). Сегодня в столице Татарстана состоится 24-я сессия Казанской городской Думы третьего созыва. В заседании примет участие Президент республики Рустам Минниханов.

Как сообщает Аппарат Казгордумы, в повестку дня заседания включено 13 вопросов. Ключевым станет отчет о деятельности мэра Казани в 2017 году. Также планируется внести изменения в бюджет столицы Татарстана на текущий год и плановый период 2019 – 2020 годов.

Кроме того, депутаты заслушают отчет о деятельности Управления МВД РФ по Казани, рассмотрят вопросы изменений границ столицы РТ и в Правила землепользования и застройки. 


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