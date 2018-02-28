Госжилфонд РТ активно строит арендное жилье для приезжих специалистов

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ», Алексей Леонтьев). Государственный жилищный фонд при Президенте РТ активно строит арендное жилье, сообщил представителям СМИ на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» исполнительный директор Госжилфонда Талгат Абдуллин. Этим фонд оказывает поддержку татарстанскому бизнесу (как малому, так и крупному) в обеспечении его квалифицированными кадрами, ведь ценных сотрудников нужно заинтересовать, чтобы они остались работать в Татарстане.

«Мы строим арендное жилье для приезжих специалистов, в том числе для наших земляков, которые работали в других регионах, но потом решили вернуться на родину. Наша задача — чтобы у них не возникало проблем с жильем, по крайней мере, на первом этапе их работы в РТ», — отметил Талгат Абдуллин.

Он пояснил, что меблированные и оборудованные всем необходимым квартиры сдаются в аренду приезжим специалистам на срок до 5 лет. За это время квартиросъемщикам нужно включиться в какую-нибудь жилищную программу или заработать на получение ипотеки.

Подобное жилье Госжилфондом РТ уже построено. «В Набережных Челнах для сотрудников IT-парка мы построили 180 арендных квартир», — сказал Талгат Абдуллин, отвечая на вопрос, строится ли арендное жилье в Татарстане. При этом он отметил, что, например, в Иннополисе все дома — арендные и добавил, что подобное жилье строится во всех городах и поселках РТ.