Дома в одиннадцатом квартале «Салават Купере» достроят к концу марта

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ», Алексей Леонтьев). Три дома жилого комплекса «Салават Купере» должны быть сданы в эксплуатацию к концу марта, рассказал ИА «Татар-информ» исполнительный директор Государственного жилищного фонда при Президенте РТ Талгат Абдуллин.

Речь шла о домах под № 11-1, 11-3 и 11-5, которые планировалось сдать в эксплуатацию еще осенью прошлого года.

«Мы принимаем все меры для того, чтобы подрядчик, ПСО „Казань“ добросовестно работал — используем и финансовые, и административные рычаги», — сказал Талгат Абдуллин и отметил, что меры возымели действие. В домах 11-1 и 11-5, например, монтируется система теплоснабжения, а в доме 11-3 уже идут отделочные работы. «До конца марта эти дома должны быть сданы», — подытожил исполнительный директор Госжилфонда РТ.