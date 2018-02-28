Талгат Абдуллин: Цены на квартиры Госжилфонда РТ повышаться не будут

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ», Екатерина Пронина). Цены на квартиры Госжилфонда РТ повышаться не будут, заявил исполнительный директор Государственного жилищного фонда при Президенте РТ Талгат Абдуллин.

Тем не менее подорожание коммерческого жилья в стране может произойти из-за изменений в системе долевого строительства: теперь подрядчики и инвесторы не будут получать средства напрямую. «Новую структуру, которая будет отвечать за распределение финансов между застройщиками, нужно будет содержать», — объяснил Талгат Абдуллин.

По словам руководителя ГЖФ, федеральные преобразования не затрагивают социальную ипотеку. Однако в случае крайней необходимости фонд готов продолжать строительство за счет собственных средств, чтобы «не потерять темпы строительства в Республике Татарстан».