В 2017 году участники социальных жилищных программ в РТ получили более 9,5 тыс. квартир

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ», Юлия Ибрагимова). В прошлом году участники социальных жилищных программ в РТ получили более 9,5 тыс. квартир. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» сообщил исполнительный директор Государственного жилищного фонда при Президенте РТ Талгат Абдуллин.

«Мы сдали 530 тыс. кв. м жилья в прошлом году — это более 9,5 тыс. квартир по Республике Татарстан. Из них 5,2 тыс. квартир по программе социальной ипотеки и 3,3 тыс. — это переселенцы из аварийного жилья», — пояснил собеседник агентства.

Сейчас в Татарстане нуждаются в улучшении жилищных условий 9 тыс. 387 семей (3 тыс. 975 из них — в Казани). Среди них на социальную ипотеку могут претендовать 7 тыс. 662 семьи (3 тыс. 884 — в Казани).