Застройщик устранит недочеты в доме 10-3 ЖК «Салават Купере» в течение недели

(Казань, 27 февраля, «Татар-информ», Алексей Леонтьев). Почти половина замечаний по проблемному дому номер 10-3 ЖК «Салават Купере» уже исправлена, сообщил журналистам на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» исполнительный директор Государственного жилищного фонда при Президенте РТ Талгат Абдуллин.

Он рассказал, во время осмотра этого дома, проведенного вместе с его будущими жильцами, было выявлено 36 недочетов, которые подрядчик (ООО «ГрэйтСтрой») устраняет уже третью неделю. На сегодня уже полностью решено 13 проблем, остальные должны быть устранены в течение текущей недели. При этом Талгат Абдуллин отметил: «Замечания касаются только недочетов в инженерных коммуникациях и отделке. К несущим конструкциям и фундаменту дома претензий нет».