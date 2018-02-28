Сегодня вводится в эксплуатацию дом номер 12-4 в «Салават Купере»

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ», Алексей Леонтьев). Сегодня начнется заселение очередного дома в жилом комплексе «Салават Купере». Об этом сообщил журналистам на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» исполнительный директор Государственного жилищного фонда при Президенте РТ Талгат Абдуллин.

В доме 255 квартир, которые будут заселены участниками программы социальной ипотеки: работниками бюджетной сферы, врачами и ветеранами Великой Отечественной войны, а также переселенцами из признанного аварийным жилья.