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Первые дома в 7-м и 8-м кварталах ЖК «Салават Купере» планируют начинать сдавать с июля 2018

28 февраля 2018, 08:00 , Фото: Султан Исхаков

Первые дома в 7-м и 8-м кварталах ЖК «Салават Купере» планируют начинать сдавать с июля 2018 Около 3 тыс. семей получат квартиры в десяти домах жилого комплекса «Салават Купере».

(Казань, 27 февраля, «Татар-информ», Екатерина Пронина). Первые дома 7-го и 8-го кварталов жилого комплекса «Салават Купере» будут начинать сдавать с июля этого года, сообщил в интервью ИА «Татар-информ» исполнительный директор Государственного жилищного фонда при Президенте РТ Талгат Абдуллин.

К этому времени придомовые территории будут полностью благоустроены деревьями, газонами, тротуарами и т. д., пояснил собеседник агентства. Речь идет о десяти домах, которые обеспечат жильем семьи по программе социальной ипотеки. Также квартиры смогут получить 250 участников жилищных программ, которые в свое время не выбрали жилье или ждали другие объекты. На данный момент дома находятся в высокой степени готовности: выполнены каркасы и ограждения, в части домов уже ведутся внутренние работы, произведена герметизация, установлены окна.

Интервью с Талгатом Абдуллиным

«До конца марта мы должны подать тепло и приступить к отделке», — рассказал глава фонда.


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