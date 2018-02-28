Первые дома в 7-м и 8-м кварталах ЖК «Салават Купере» планируют начинать сдавать с июля 2018

(Казань, 27 февраля, «Татар-информ», Екатерина Пронина). Первые дома 7-го и 8-го кварталов жилого комплекса «Салават Купере» будут начинать сдавать с июля этого года, сообщил в интервью ИА «Татар-информ» исполнительный директор Государственного жилищного фонда при Президенте РТ Талгат Абдуллин.

К этому времени придомовые территории будут полностью благоустроены деревьями, газонами, тротуарами и т. д., пояснил собеседник агентства. Речь идет о десяти домах, которые обеспечат жильем семьи по программе социальной ипотеки. Также квартиры смогут получить 250 участников жилищных программ, которые в свое время не выбрали жилье или ждали другие объекты. На данный момент дома находятся в высокой степени готовности: выполнены каркасы и ограждения, в части домов уже ведутся внутренние работы, произведена герметизация, установлены окна.

«До конца марта мы должны подать тепло и приступить к отделке», — рассказал глава фонда.