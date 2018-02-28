Первые дома в трех новых кварталах микрорайона «Салават Купере» начнут сдавать в 2019 году

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ», Екатерина Пронина). Дома в 1-м, 2-м и 3-м кварталах жилого комплекса «Салават Купере» планируется сдать в 2019 году. Здания уже начали проектировать, рассказал в интервью ИА «Татар-информ» исполнительный директор Государственного жилищного фонда при Президенте РТ Талгат Абдуллин.

Сейчас специалисты работают над инженерными коммуникациями: проводят магистральную теплотрассу, водоснабжение, ливневую канализацию, строят дороги.

«Дороги финансирует бюджет РФ, — отметил Абдуллин. — Мы надеемся, что он будет софинансировать еще и объекты развития социальной сферы».