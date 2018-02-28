Премьер-министр Татарстана ознакомится с рыболовными и охотничьими новинками

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). На церемонии открытия уже 12-й по счету специализированной выставки «Рыболов. Охотник» сегодня ждут Премьер-министра Татарстана. Она состоится на территории «Казанской ярмарки».

Как сообщается на официальном портале Правительства РТ, Алексей Песошин осмотрит выставку, разбитую на 11 тематических разделов: охота, рыбалка, снаряжение, активный туризм, техника и т.д. В этом году свои предложения представят без малого 10 регионов РФ.

После осмотра выставки глава Правительства Татарстана примет участие в итоговом заседании коллегии Государственного комитета РТ по биоресурсам.