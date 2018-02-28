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С Чрезвычайным и Полномочным Послом Бангладеш встретится Президент Татарстана

28 февраля 2018, 06:14

Народная Республика Бангладеш намерена наращивать взаимодействие с Татарстаном.
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(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня в первой половине дня планирует встретиться с Чрезвычайным и Полномочным Послом Народной Республики Бангладеш в России доктором С.М. Сайфулом Хоком. Об этом сообщается на сайте Правительства РТ.

Место встречи пока неизвестно, но о темах предстоящего разговора дипломат рассказал накануне на пресс-конференции в ИА «Татар-информ». Бангладеш намерен серьезно расширить взаимодействие с российскими регионами, включая Татарстан, по многим направлениям.

В частности, речь идет об увеличении поставок в Бангладеш российской продукции сельского хозяйства. Народной республике интересен опыт Татарстана в налаживании высокотехнологичных производств, IT, нефтехимии. В республике готовы принять консультантов из РТ.

Представители Бангладеш намерены провести в своей стране выставку-презентацию предприятий Татарстана. Перспективным там считают также взаимодействие в области туризма и образования. Есть интерес к сотрудничеству в области фармации и производства удобрений.

Посол отметил, что пока между Бангладеш и Россией вообще нет прямого авиасообщения, и это тоже повод для диалога. Прорабатывается возможность создания совместных предприятий – как на территории РТ, так и в Бангладеш.

Сайфула Хок намерен пригласить Рустама Минниханова в свою страну. Ожидают там и визита бизнес-делегации из Татарстана. Планируется создать несколько рабочих групп для проработки соглашений о взаимовыгодном сотрудничестве.


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