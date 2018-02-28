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Экономика и финансы

В ИА «Татар-информ» расскажут о развитии рынка газомоторного топлива в РТ

28 февраля 2018, 10:05

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.
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(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). Сегодня, 28 февраля, в 14.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция, посвященная итогам реализации государственной программы «Развитие рынка газомоторного топлива в Республике Татарстан» в 2017 году и планам на 2018 год.

В мероприятии примут участие первый заместитель министра экономики РТ – директор Департамента развития предпринимательства и конкуренции Рустем Сибгатуллин, начальник отдела топливной инфраструктуры и газоснабжения Министерства промышленности и торговли РТ Рамиль Сахапов, заместитель директора филиала ООО «Газпром газомоторное топливо» в Казани Александр Карпов.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к видео.

Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru.
 


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