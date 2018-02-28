Казань вошла в тройку популярных городов у туристов на 8 Марта

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). Казань попала в первую тройку городов по популярности путешествий на праздник 8 Марта, заняв третье место, сообщает сервис бронирования жилья Tvil.ru.



Столица Татарстана опередила два главных города России – Санкт-Петербург и Москву. Сочи и Екатеринбург замыкают пятерку популярных у туристов городов. Во вторую пятерку вошли Ярославль, Псков, Сергиев Посад, Выборг и Тверь.



В Казани туристы забронировали жилье на продолжительные мартовские выходные в среднем на три ночи стоимостью 3,1 тыс. рублей в сутки, а в Москве апартаменты стоят 3,5 тыс. рублей в сутки. Самым дешевым жилье оказалось в Пскове (2,5 тыс. рублей в сутки), а самым дорогим – в Сочи (3,6 тыс. рублей).



Рейтинг был составлен по данным броней гостиниц и апартаментов для проживания с 7 по 12 марта.



Ранее Казань возглавила рейтинг туристических городов ПФО по итогам 2017 года.