В Балтасинском районе Татарстана состоялись соревнования рыбаков-любителей

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). Несколько десятков татарстанских рыбаков-любителей приняли участие в соревнованиях по подледной ловле. Турнир прошел в Балтасинском районе РТ, неподалеку от деревни Норбаш.

Как сообщается на сайте Госкомитета РТ по биоресурсам, состязания были организованы группой энтузиастов, объединившихся в соцсети в группы «Рыбаки» и BaltasiFishing, молодежным центром «Хыял» и заказником «Балтасинский».

Турнир длился ровно два часа. Мастера мормышки, блесны и балансира завоевывали награды в номинациях «За первую рыбу», «За самую большую рыбу» и «За самое больше количество рыбы». Также призы полагались самому молодому и самому пожилому рыбакам. Были предусмотрены подарки самой активной женщине-рыбачке, самому скоростному бурильщику льда и фанату рыбалки, который приехал на состязания с наибольшего расстояния.

Праздник рыбалки завершился награждением победителей. Всех участников угостили ухой, блинами и чаем.



