Якутские школьники начали выпускать чипсы из карася

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). Ученики якутской школы из поселка Второй Хомустах Намского улуса научились делать чипсы из карася, сообщает РИА «Новости».

Проект был разработан в школьном бизнес-инкубаторе. Чипсы изготавливаются из якутского карася. Школьники сначала одержали победу в районном этапе конкурса «Начинающий фермер», а на региональном этапе успешно представили продукт.

Карасевые чипсы производятся в форме небольших батончиков. В их состав кроме самой рыбы входят соль и лук. Чипсы являются полезным для здоровья продуктом, так как они богаты фосфором и жирными кислотами, отмечают производители.

Продавать рыбные чипсы школьники намерены в местных продуктовых магазинах. Кроме того, их можно будет купить в школьных столовых.