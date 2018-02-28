На 124 млн рублей оштрафовали нарушителей антитабачного закона в 2017 году

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). В прошлом году более 12 тыс. россиян были оштрафованы за нарушение закона «О защите здоровья населения от последствий потребления табака» на 124 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Граждане были привлечены к ответственности за курение табака в помещениях. Юрлица часто нарушали требования об оснащении специальных мест на открытом воздухе для курения табака или продавали сигареты несовершеннолетним. Всего ведомство оштрафовало около 2 тыс. юридических лиц.

Роспотребнадзор указывает, что всего за время действия антитабачных норм с 15 ноября 2013 года были оштрафованы свыше 64 тыс. граждан.