23 Февраля и Алина Загитова интересовали казанцев в «Яндексе» на прошлой неделе

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). С 19 по 25 февраля жители Татарстана чаще всего интересовались у «Яндекса» праздником Дня защитника Отечества. Пользователи искали информацию о поздравлениях к 23 Февраля, нарисованном танке, песнях-переделках на 23 Февраля коллегам по работе, сообщает пресс-служба «Яндекса».



Фигуристка Алина Загитова занимает вторую строчку рейтинга запросов. Татарстанцы искали в «Яндексе» ее биографию, видео выступления на ОИ-2018, информацию о ее тренере.



Хоккейный матч Россия – Германия замыкает тройку лидеров. Пользователи интересовались счетом и записью трансляции.

На четвертом месте оказались хоккейные матчи на Олимпиаде, закрытие ОИ в Корее замкнуло пятерку рейтинговых тем.



Фигуристка Евгения Медведева расположилась на шестом месте, хоккейный матч Россия – Чехия – на седьмом. Высказывание актера Алексея Серебрякова о «хамской и наглой» России заняло восьмую строчку рейтинга.

Фигурное катание на Олимпиаде в Корее и хоккейный матч Россия – Норвегия расположились на девятой и десятой позициях.