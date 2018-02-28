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23 Февраля и Алина Загитова интересовали казанцев в «Яндексе» на прошлой неделе

28 февраля 2018, 02:43

Хоккейный матч Россия – Германия замыкает тройку лидеров среди запросов жителей столицы Татарстана.
Россияне в уходящем году чаще всего спрашивали у «Яндекса» про мем «Лабутены»
На прошлой неделе татарстанцев заинтересовали финал Лиги чемпионов и пожар на Вьетнамском рынке
На прошлой неделе жителей РТ интересовали матч «Торпедо» – «Рубин» и Поезд Победы в Казани
На прошлой неделе татарстанцев интересовали Пасха, Благовещение и футбольные матчи
День влюбленных и переговоры в Минске вызвали наибольший интерес татарстанцев на прошлой неделе

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). С 19 по 25 февраля жители Татарстана чаще всего интересовались у «Яндекса» праздником Дня защитника Отечества. Пользователи искали информацию о поздравлениях к 23 Февраля, нарисованном танке, песнях-переделках на 23 Февраля коллегам по работе, сообщает пресс-служба «Яндекса».

Фигуристка Алина Загитова занимает вторую строчку рейтинга запросов. Татарстанцы искали в «Яндексе» ее биографию, видео выступления на ОИ-2018, информацию о ее тренере.

Хоккейный матч Россия – Германия замыкает тройку лидеров. Пользователи интересовались счетом и записью трансляции.

На четвертом месте оказались хоккейные матчи на Олимпиаде, закрытие ОИ в Корее замкнуло пятерку рейтинговых тем.

Фигуристка Евгения Медведева расположилась на шестом месте, хоккейный матч Россия – Чехия – на седьмом. Высказывание актера Алексея Серебрякова о «хамской и наглой» России заняло восьмую строчку рейтинга. 

Фигурное катание на Олимпиаде в Корее и хоккейный матч Россия – Норвегия расположились на девятой и десятой позициях.

 


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