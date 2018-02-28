Набережные Челны в очередной раз присоединятся к акции «Час Земли»

(Набережные Челны, 28 февраля, «Татар-информ», Евгений Сироткин). Набережные Челны в очередной раз присоединятся к ресурсосберегающей экологической акции «Час Земли». Ее организаторы призывают 24 марта с 20.30 до 21.30 выключить в домах свет и бытовые электроприборы, сообщает информпортал «Вести КАМАЗа».

Автоград ежегодно принимает участие в этой акции — в городе даже отключают подсветку многих зданий. Кстати, в 2017 году «Час Земли» стал самым масштабным за всю историю его проведения в России: к акции присоединились 150 городов нашей страны.

Акция «Час Земли» проводится по инициативе Всемирного фонда дикой природы ежегодно во всем мире в последнюю субботу марта.