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Набережные Челны в очередной раз присоединятся к акции «Час Земли»

28 февраля 2018, 19:43

Организаторы акции призывают 24 марта с 20.30 до 21.30 выключить свет и бытовые электроприборы.
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(Набережные Челны, 28 февраля, «Татар-информ», Евгений Сироткин). Набережные Челны в очередной раз присоединятся к ресурсосберегающей экологической акции «Час Земли». Ее организаторы призывают 24 марта с 20.30 до 21.30 выключить в домах свет и бытовые электроприборы, сообщает информпортал «Вести КАМАЗа».

Автоград ежегодно принимает участие в этой акции — в городе даже отключают подсветку многих зданий. Кстати, в 2017 году «Час Земли» стал самым масштабным за всю историю его проведения в России: к акции присоединились 150 городов нашей страны.

Акция «Час Земли» проводится по инициативе Всемирного фонда дикой природы ежегодно во всем мире в последнюю субботу марта.


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