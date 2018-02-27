«Динамо-Казань» завершило групповой этап Лиги чемпионов победой над болгарской «Марицей»

(Казань, 27 февраля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сегодня «Динамо-Казань» завершило групповой этап Лиги чемпионов уверенной домашней победой над болгарской «Марицей» в четырех партиях.

Встреча не имела никакого турнирного значения для обеих команд. Это означало, что они не беспокоятся за результат и могут порадовать публику красивым волейболом.

«Марица» – трехкратный чемпион Болгарии (2015, 2016, 2017), трехкратный серебряный призер национального первенства (2010, 2011, 2014) и трехкратный же бронзовый (1979,1996, 2012). Также в ее активе етыре Кубка Болгарии (2012, 2015, 2017, 2018) и Суперкубок Болгарии (2015). А в нынешнем чемпионате Болгарии команда и вовсе идет без поражений. Но в Лиге чемпионов «Марица» на групповом этапе проиграла пять матчей из пяти и занимает последнюю строчку в группе С. Казанское «Динамо» же стало первым, одержав пять побед в пяти турах.

После домашнего поражения от казанок в декабре болгарскую команду покинули две волейболистки: доигровщица Кремена Каменова и диагональная Габриела Цветанова. Вакантное место в амплуа диагональной заняла темнокожая канадка Шайна Джозеф. Гостьям удалось дать бой фавориткам, заставив «Динамо» напрячь все силы.

Когда в стартовых составах обеих команд вышли лучшие, стало ясно, что схватка будет ожесточенной. В первом сете болгарки повели 4:6, но динамовки быстро поставили их на место, 7:6. У «Марицы» полетела подача – 11:12. Впрочем, ответ «Динамо» был адекватным – 16:12. Однако борьба в партии шла до конца – 18:17, 22:22. Но собственные ошибки помешали болгаркам, сет остался за «Динамо»

Во второй партии «Марица» заиграла еще лучше. Хотя «Динамо» стартовало мощно – 6:1. Гостьи быстро пришли в себя – 10:9, а потом после пары ошибок динамовок счет и вовсе стал ничейным – 12:12. Контрнаступление «Динамо» впечатляло – 16:14, а затем эйс – 20:15. Но вновь полетела у «Марицы» подача – 20:19. Умелый блок и нервозность хозяек позволили болгаркам взять сет.

На волне успеха гостьи резво стартовали в третьем сете, 1:3. «Динамо» хорошо атаковало, 7:5. Но вновь блок «Марицы» поставил в тупик нападение «Динамо» – 9:10. Пришлось наставнику хозяек сделать три незапланированные замены подряд, и это сработало. Ирина Воронкова мощнейшей силовой подачей буквально пробила насквозь соперниц, заработав сразу три эйса в этой серии – 16:10. Дело в партии было сделано – 19:11. Хороша в атаке была болгарская динамовка Элица Василева – 21:13.

В четвертой партии поначалу гостьи еще сопротивлялись – 5:2, но окончательно добили «Марицу» два сделанных подряд эйса Дарьи Малыгиной. После этого болгарки просто посыпались – 11:2, 16:3. Остальное было делом техники – 21:4, 24:6.

«Динамо-Казань» (Россия) – Марица (Болгария) – 3:1 (25:23, 21:25, 25:15, 25:6).

Самые результативные: «Динамо» – Воронкова (18), Маммадова (10), Василева (15); «Марица» – Тенева (12).