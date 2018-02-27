Путин поручил Федеральной службе охраны защищать госресурсы от кибератак

(Казань, 27 февраля, «Татар-информ»). Президент РФ Владимир Путин сегодня своим указом расширил полномочия Федеральной службы охраны. Текст документа опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь ФСО будет участвовать в информационном противоборстве, обнаружении, предупреждении и ликвидации последствий хакерских атак на информационные ресурсы РФ.

Кроме того, ведомство получило полномочия по реализации политики государства в области международной информационной безопасности. Также на спецслужбу возложено обеспечение защиты персональных данных объектов государственной охраны и членов их семей.

Также Федеральная служба охраны сможет организовывать и осуществлять тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ.

Указ вступает в силу со дня подписания.