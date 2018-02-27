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Политика, Официальная хроника

Путин поручил Федеральной службе охраны защищать госресурсы от кибератак

27 февраля 2018, 23:45

На ФСО возложено обеспечение защиты персональных данных объектов государственной охраны и членов их семей.
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(Казань, 27 февраля, «Татар-информ»). Президент РФ Владимир Путин сегодня своим указом расширил полномочия Федеральной службы охраны. Текст документа опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь ФСО будет участвовать в информационном противоборстве, обнаружении, предупреждении и ликвидации последствий хакерских атак на информационные ресурсы РФ.

Кроме того, ведомство получило полномочия по реализации политики государства в области международной информационной безопасности. Также на спецслужбу возложено обеспечение защиты персональных данных объектов государственной охраны и членов их семей.

Также Федеральная служба охраны сможет организовывать и осуществлять тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ.

Указ вступает в силу со дня подписания. 


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