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Опубликовано видео испытаний крупнейшего в истории авиации самолета

27 февраля 2018, 23:32

Опубликовано видео испытаний крупнейшего в истории авиации самолета Прототип воздушного судна несколько раз проехал по взлетно-посадочной полосе.
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(Казань, 27 февраля, «Татар-информ»). В Интернете появилось видео испытаний прототипа крупнейшего в истории авиации самолета Stratolaunch, предназначенного для запуска ракет-носителей из стратосферы.

Запись опубликовал в своем микроблоге в Twitter’е один из руководителей проекта Пол Аллен, передает РИА «Новости».

Прототип воздушного судна несколько раз проехал по взлетно-посадочной полосе 24 и 25 февраля. Цель испытаний состояла в проверка работы двигателей и бортовых систем. При этом на земле самолет развил скорость в 46 миль в час (74 км/ч).

Stratolaunch состоит из двух фюзеляжей длиной 72 м, размах крыла составляет 117 м. Масса пустого самолета равняется 250 т, а с полной нагрузкой доходит до 590 т. Он оснащен шестью двигателями Pratt&Whitney PW4056. Воздушное судно предназначено для запуска ракет-носителей Pegasus XL.

Разработкой Stratolaunch с 2011 года занимается компания Stratolaunch Systems Corp, созданная одним из основателей корпорации Microsoft Полом Алленом. Первый испытательный полет должен состояться в 2019 году. 


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