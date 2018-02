Опубликовано видео испытаний крупнейшего в истории авиации самолета

(Казань, 27 февраля, «Татар-информ»). В Интернете появилось видео испытаний прототипа крупнейшего в истории авиации самолета Stratolaunch, предназначенного для запуска ракет-носителей из стратосферы.

Запись опубликовал в своем микроблоге в Twitter’е один из руководителей проекта Пол Аллен, передает РИА «Новости».

Прототип воздушного судна несколько раз проехал по взлетно-посадочной полосе 24 и 25 февраля. Цель испытаний состояла в проверка работы двигателей и бортовых систем. При этом на земле самолет развил скорость в 46 миль в час (74 км/ч).

Captured new video of @Stratolaunch plane as it reached a top taxi speed of 40 knots (46 mph) with all flight surfaces in place on Sunday. The team verified control responses, building on the first taxi tests conducted in December. pic.twitter.com/OcH1ZkxZRA