(Казань, 27 февраля, «Татар-информ»). Силовики подтвердили гибель сотрудника Росгвардии.

Ранее ИА «Татар-информ», сообщало, что в одном из домов на Авангардной 34-летний нетрезвый мужчина открыл стрельбу. По словам соседей, стрелок – известный в доме дебошир, который частенько злоупотреблял спиртным.

По данным пресс-службы МВД по РТ, во время спецоперации был ранен сотрудник Росгвардии, ранение в ногу получил участковый, а также один местный житель. Пострадавшие были госпитализированы.

Ранее ИА «Татар-информ» со ссылкой на свои источники сообщало, что сотрудники ОМОН в результате тяжелого ранения скончался. Позже эту информацию подтвердили силовики.