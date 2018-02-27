В Госдуме и СовФеде раскритиковали решение ЕСПЧ о яичнице на Вечном огне

(Казань, 27 февраля, «Татар-информ»). Российские парламентарии раскритиковали решение Европейского суда по правам человека, который признал нарушением прав на свободу выражения условное осуждение Анны Синьковой, жарившей яичницу на Вечном огне в Киеве, и обязал Украину выплатить ей 4 тыс. евро.

Председатель Комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий охарактеризовал решение ЕСПЧ как «откровенное кощунство». «Глумление над памятью павших не может быть оправдано европейскими конвенциями, а тем более сопровождаться присуждением компенсации», – приводит его слова ТАСС.

Вице-спикер Госдумы же Ирина Яровая увидела в решении европейского суда «попытки узаконить свободу на осквернение тех, кто ценой жизни подарил Европе и всему миру жизнь и свободу», передает РИА «Новости» со ссылкой на ее пресс-службу.

Член Совета Федерации Алексей Пучков счел решение суда утверждением «фальшивых прав и "новых" псевдоценностей». «Аморально. Омерзительно», – написал он в своем микроблоге в Twitter’е.

Синькову и еще несколько человек задержали в декабре 2010 года, когда они жарили яичницу и сосиски на Вечном огне в парке Славы. Она была арестована по обвинению в хулиганстве и провела под стражей три месяца, после чего суд признал ее виновной в осквернении могилы и приговорил к трем годам заключения условно.

В 2011-м девушка подала жалобу в ЕСПЧ, где заявила, что ее права были ущемлены по целому ряду эпизодов. Европейский суд по правам человека не обнаружил признаков политического преследования в деле и нарушений в первоначальном аресте. Однако за лишний месяц, проведенный в СИЗО, обязал Украину выплатить Синьковой компенсацию в 4 тыс. евро.