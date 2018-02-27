МВД РТ: В Казани идет спецоперация по задержанию стрелка

(Казань, 27 февраля, «Татар-информ»). В Казани идет спецоперация по задержанию стрелка, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Ранее ИА «Татар-информ», сообщало, что в одном из домов на Авангардной 34-летний нетрезвый мужчина открыл стрельбу. По словам соседей, стрелок – известный в доме дебошир, который частенько злоупотребляет спиртным.

По данным пресс-службы МВД по РТ, на месте происшествия проводится спецоперация по задержанию злоумышленника, под руководством временно исполняющего обязанности министра внутренних дел по РТ Рафаиля Гильманова.

В операции принимают участие сотрудники полиции и Росгвардии.

По данным пресс-службы МВД по РТ, во время спецоперации ранен сотрудник Росгвардии, ранение в ногу получил участковый, а также один местный житель. Пострадавшие госпитализированы. По данным источника ИА «Татар-информ», сотрудник ОМОН в результате тяжелого ранения скончался.

Больших жертв удалось избежать благодаря оперативным действиям сотрудников полиции и Росгвардии.