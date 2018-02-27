Виновником смертельного ДТП в Башкирии следствие считает водителя большегруза

(Казань, 27 февраля, «Татар-информ»). Следствие предварительно сочло виновным в столкновении микроавтобуса и большегруза в Башкирии, которое привело к гибели девяти человек, водителя фуры. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Башкортостану.

Водитель следовавшего в Уфу грузовика MAN, по имеющимся на данный момент данным, не справился с управлением. Проводится доследственная проверка, отмечается в сообщении.

Смертельное ДТП случилось сегодня днем на 1546-м км трассы М5 недалеко от села Улу-Теляк. Участниками аварии стали микроавтобус Mercedes Spring и грузовик MAN. Удар был такой силы, что оба автомобиля улетели с дороги в кювет.

В результате столкновения погибли восемь пассажиров и водитель автобуса. Еще четыре пассажира пострадали: двое с тяжелыми травмами направлены в Ашинскую городскую больницу, двое других – в Иглинскую районную больницу.