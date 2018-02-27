WADA рекомендовало федерациям не проводить в России чемпионаты мира

(Казань, 27 февраля, «Татар-информ»). Всемирное антидопинговое агентство (WADA) рекомендовало международным спортивным федерациям делать все возможное, чтобы избежать проведения чемпионатов мира в России. Об этом сообщает издание Life.

При этом антидопинговое агентство объяснило свою позицию тем, что международные федерации обязаны «делать все возможное» для рассмотрения заявок только от тех стран, которые подписали соответствующую декларацию ЮНЕСКО и чьи национальные олимпийские комитеты и антидопинговые организации признаны соответствующими кодексу WADA.

Вместе с тем Всемирное антидопинговое агентство не подтвердило информацию издания «Чемпионат.com», что Россия уже с 1 апреля этого года лишится права проводить международные турниры по олимпийским видам спорта и ряд других состязаний.

Подобный запрет может быть введен только тогда, когда начнут действовать внесенные ранее изменения в кодекс WADA. Это произойдет только в 2021 году, отмечается в сообщении пресс-службы организации.

Таким образом, полный запрет на международные турниры, если РУСАДА не будет восстановлено в правах, может начать действовать не раньше чем через три года.