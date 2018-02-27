Джоуи из «Друзей» ответил на обвинения в расизме в адрес создателей сериала

(Казань, 27 февраля, «Татар-информ»). Звезда сериала «Друзья» – актер Мэтт Леблан – не согласился с мнением, что создатели ситкома являются расистами. Об этом сообщает Life со ссылкой на газету Washington Examiner.

По его словам, он не хочет «влезать» в эту историю, а все обвинения беспочвенны. В сериале поднимаются актуальные темы, в частности, доверие, любовь, взаимопонимание, предательство и семья, добавил он.

После того как «Друзей» показали на платформе Netflix, его создателей обвинили в расизме, потому что в съемках не задействованы темнокожие актеры в главных ролях. Кроме того, людям не понравилось, что Моника Геллер, которую сыграла Кортни Кокс, с детства боролась с ожирением, а ее брат Росс Геллер (Дэвид Швиммер) был женат на лесбиянке, но этот факт обыгрывается с юмором.