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Джоуи из «Друзей» ответил на обвинения в расизме в адрес создателей сериала

27 февраля 2018, 23:13

Джоуи из «Друзей» ответил на обвинения в расизме в адрес создателей сериала После того как «Друзей» показали на платформе Netflix, его создателей обвинили в расизме, потому что в съемках не задействованы темнокожие актеры.
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(Казань, 27 февраля, «Татар-информ»). Звезда сериала «Друзья» – актер Мэтт Леблан – не согласился с мнением, что создатели ситкома являются расистами. Об этом сообщает Life со ссылкой на газету Washington Examiner.

По его словам, он не хочет «влезать» в эту историю, а все обвинения беспочвенны. В сериале поднимаются актуальные темы, в частности, доверие, любовь, взаимопонимание, предательство и семья, добавил он.

После того как «Друзей» показали на платформе Netflix, его создателей обвинили в расизме, потому что в съемках не задействованы темнокожие актеры в главных ролях. Кроме того, людям не понравилось, что Моника Геллер, которую сыграла Кортни Кокс, с детства боролась с ожирением, а ее брат Росс Геллер (Дэвид Швиммер) был женат на лесбиянке, но этот факт обыгрывается с юмором.


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