Альметьевский «Нефтяник» разгромил «Ценг Тоу» в Цзилине

(Казань, 27 февраля, «Татар-информ»). Альметьевский «Нефтяник» разгромил китайский «Ценг Тоу» в третьем матче серии 1/8 финала плей-офф ВХЛ, который прошел в Цзилине. Об этом сообщает пресс-служба татарстанского клуба.

Счет в игре открыл Андрей Демидов, после чего ответ последовал от китайцев. После шайбы во второй половине первого периода «Ценг Тоу» ворота соперника больше не поразил ни разу. «Нефтяник» же во втором и третьем игровых отрезках забивал еще по два раза.

В итоге соперники разошлись со счетом 1:5. «Нефтяник» довел свое преимущество в серии до трех побед. Завтра команды проведут еще одну игру.

«Ценг Тоу» (Цзилинь) – «Нефтяник» (Альметьевск) – 1:5 (1:1, 0:2, 0:2).

Счет в серии 3:0 в пользу «Нефтяника».

Голы: 0:1 – Демидов (Сумин, Ложкин, 06.27). 1:1 – Крысанов (Елисеев, 11.49). 1:2 – Мансуров (Гильманов, 32.00). 1:3 – Демидов (Воеводин, Хапов, 36.43). 1:4 – Хапов (Демидов, 53.00, мен., п.в.). 1:5 – Воеводин (Хамидуллин, Демидов, 59.40, бол.).