«Ак Барс» разгромил «Торпедо» со счетом 5:2

(Казань, 27 февраля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). В первом после олимпийской паузы матче чемпионата КХЛ казанский «Ак Барс» принимал дома нижегородское «Торпедо» и победил со счетом 5:2.

Матч был посвящен двадцатилетней годовщине первого чемпионства казанцев, поэтому играли хозяева в той же форме, что и в 1998 году. А «похоронил» свою бывшую команду нападающий казанцев Алексей Потапов, сотворивший хет-трик. В начале сезона он был капитаном «Торпедо».

В ходе перерыва в чемпионате казанцы в товарищеских матчах обыграли ЦСКА, «Динамо», «Сочи» и альметьевский «Нефтяник», проиграв при этом «Сочи» и ЦСКА. «Торпедо» выступило на турнире в Ярославле. Там нижегородцы победили «Авангард» и проиграли «Локомотиву».

«Ак Барс» собрался в полном составе только за сутки до матча с «Торпедо» из-за Олимпиады в Пхенхчане. В олимпийском хоккейном турнире принимали участие четыре легионера «Ак Барса»: шведский форвард Антон Ландер, финский защитник Атте Охтамаа, чешский нападающий Иржи Секач и канадский форвард Роб Клинкхаммер. Вылетевшие на первой стадии плей-офф Охтамаа и Ландер вернулись в Казань еще на прошлой неделе. Клинкхаммер и Секач стали участниками матча за третье место, в котором родоначальники хоккея со счетом 6:4 одолели чехов. Так что бронзовый призер Игр Клинкхаммер прилетел в Казань вчера вечером, а Секач – вчера днем. Как следствие, на утренней раскатке сегодня утром занимались в общем составе Охтамааа, Секач и Ландер, Клинкхаммер же сегодня не играл.

В нынешнем сезоне команды провели до этого дня три встречи. В Нижнем Новгороде две уверенные победы одержали «барсы» – 5:0 и 7:3. В Казани выиграли торпедовцы – 2:1. Всего в КХЛ команды провели 22 матча: 15 побед у «Ак Барса» и семь – у «Торпедо». Разница шайб – 73:48.

Команды прекрасно знают друг друга, ранее за «Ак Барс» играли автозаводцы Станислав Галимов, Степан Захарчук, Михаил Жуков, Сергей Костицын, Максим Лазарев. В казанском клубе выступал Петерис Скудра, который сейчас тренирует «Торпедо». В «Ак Барсе» есть экс-торпедовцы Тимур Фаткуллин и бывший капитан нижегородцев Алексей Потапов. Когда-то в «Торпедо» работал тренер Александр Завьялов.

Казанцы Роман Абросимов, Никита Язьков, Федор Малыхин продолжают восстанавливаться после травм. У «Торпедо» травмирован защитник Михаил Григорьев. Ярослав Косов, получивший травму в конце декабря, сегодня наконец-то вышел в составе казанцев.

Перед началом игры под своды «Татнефть-арены» был поднят именной стяг главного тренера казанцев Юрия Моисеева, который привел команду к первому в ее истории чемпионству в 1998 году. Моисеев был главным тренером «Ак Барса» с 1995-го по 1999 год, а также с 2001-го по 2003-й. Не могли казанцы в такой форме и в такой день проиграть, поэтому и победили. В какой-то момент при счете 3:0 показалось, что гостям не избежать полного разгрома, но тут сказался месячный перерыв в чемпионате – потеряли «барсы» концентрацию.

Однако «Ак Барс» начал лихо. В середине первого периода Станислав Галиев впервые вывел хозяев вперед, завершив усилия партнеров в лице Даниса Зарипова и Владимира Ткачева, 1:0. К слову, эта передача принесла лучшему снайперу казанцев Ткачеву круглое число – 50 результативных передач в КХЛ. В середине второго периода Ярослав Косов сделал счет 2:0, а менее чем через минуту Потапов напомнил о себе бывшей команде, реализовав большинство, 3:0.

И вот тут картина игры резко изменилась: нижегородцы дважды подряд реализовали численное преимущество, 3:2. Игра началась сначала. И вновь Потапов сыграл образцово, второй раз забив в большинстве после передач Андрея Маркова и Джастина Азеведо, 4:2. До конца второго периода оставалось каких-то 24 секунды, но именно эта шайба стала ключевой, успокоив гостей. Так что в третьем периоде казанцы держали соперника на дистанции, скорости упали. Но когда в концовке автозаводцы остались в большинстве, подножку Косову поставил голкипер «Торпедо» Станислав Галимов, и «барсы» своего шанса не упустили. С расчетливой передачи Антона Ландера Потапов оформил хет-трик, подставив клюшку на пятачок, 5:2.

Радость публики сегодня многократно усилилась, когда звание лучшего игрока по итогам опроса болельщиков получил голкипер «Ак Барса» Эмиль Гарипов.

Со 100 очками после 55 матчей «Ак Барс» занимает первое место в конференции «Восток», которое он себе уже гарантировал по итогам регулярного чемпионата КХЛ. В регулярке казанцам осталось провести один матч – 1 марта в Уфе с «Салаватом Юлаевым».

«Ак Барс» (Казань) – «Торпедо» (Нижний Новгород) – 5:2 (1:0, 3:1, 1:0).

Шайбы забросили: Галиев (13), Косов (28), Потапов (29, 40, 59) – Костицын (31), Галузин (34).

Штрафы: 6 – 10.

«Ак Барс»: Гарипов. Марков – Яруллин, Секач – Ландер – Азеведо; Манухов – Батыршин, Зарипов – Ткачев – Галиев; Охтамаа – Лямкин, Лукоянов – Потапов – Глухов; Сидоров, Косов – Свитов – Бурмистров.