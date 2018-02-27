Все новости Татарстан Россия

Политика, Общество

В Вашингтоне перед посольством России открыли площадь Немцова

27 февраля 2018, 21:56

Церемония была приурочена к трехлетию убийства оппозиционного политика.
Посольство России в США усилило меры безопасности из-за возможных атак экстремистов
В уголовном деле об убийстве Бориса Немцова появился новый фигурант
СКР проведет дополнительные следственные действия с единственным свидетелем убийства Немцова
Убийство Немцова имеет все признаки заказного – Президент России
Редкие мусульманские книги предсказаний выставлены в Вашингтоне

(Казань, 27 февраля, «Татар-информ»). В Вашингтоне сегодня торжественно открыли площадь Бориса Немцова (Boris Nemtsov Plaza), передает РИА «Новости».

Получивший имя убитого политика перекресток на Висконсин авеню расположен напротив центрального входа в российское посольство. Церемония была приурочена к трехлетию гибели оппозиционера, застреленного в 2015 году.

Мероприятие собрало около ста участников. Помимо журналистов здесь присутствовали члены Конгресса США, сотрудники Государственного департамента, депутаты Городского совета Вашингтона и чиновники администрации города. Посетила церемонию и дочь политика Жанна Немцова.

Ранее решение о переименовании площади принял Городской совет столицы Соединенных Штатов. Этот шаг должен был подчеркнуть приверженность города демократии. Первым соответствующую идею выдвинул сенатор-республиканец Марк Рубио.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter