В Вашингтоне перед посольством России открыли площадь Немцова

(Казань, 27 февраля, «Татар-информ»). В Вашингтоне сегодня торжественно открыли площадь Бориса Немцова (Boris Nemtsov Plaza), передает РИА «Новости».

Получивший имя убитого политика перекресток на Висконсин авеню расположен напротив центрального входа в российское посольство. Церемония была приурочена к трехлетию гибели оппозиционера, застреленного в 2015 году.

Мероприятие собрало около ста участников. Помимо журналистов здесь присутствовали члены Конгресса США, сотрудники Государственного департамента, депутаты Городского совета Вашингтона и чиновники администрации города. Посетила церемонию и дочь политика Жанна Немцова.

Huge media presence here outside of Russian Embassy... DC Council renamed small stretch of Wisconsin Ave as “Boris Nemtsov Plaza,” in honor of Russian human rights advocate assassinated in 2015... @wusa9 pic.twitter.com/mkEmYKJ2nb