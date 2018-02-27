Герой РФ Вячеслав Бочаров в штабе Путина назвал волонтерам две главные задачи Президента страны

(Казань, 27 февраля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сегодня первый заместитель секретаря Общественной палаты РФ, Герой России Вячеслав Бочаров посетил региональный избирательный штаб Владимира Путина в Казани. Доверенное лицо кандидата в Президенты страны пообщался с волонтерами и назвал им две главные задачи будущего главы государства.

Приветствуя почетного гостя, сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта в РТ Игорь Бикеев отметил, что сегодня происходит знаменательная встреча с человеком удивительной судьбы. «Я бы сказал даже – с великим человеком. Многие почему-то говорят, что в современных условиях нет настоящих героев, людей, на которых нужно равняться. Есть они. Их надо только увидеть, найти», – подчеркнул он.

«Вячеслав Бочаров избрал для себя интересную и необычную судьбу. Окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное дважды краснознаменное училище имени Ленинского комсомола и посвятил себя службе России. Фактически прошел несколько зон боевых действий, спасал людей, неоднократно был ранен. И особенно мы должны быть ему благодарны за его участие в операции по освобождению школы в Беслане, которую захватили террористы. Он первым ворвался после взрыва в помещение, принял пулю террористов, спасал детей и их родителей, которые стали заложниками. За этот и другие подвиги получил звание Героя России», – рассказал Бикеев волонтерам.

Российская нация не состоит из трусов и предателей, в ней много смелых и интересных людей, которыми можно гордиться, добавил он.

В беседе с волонтерами Бочаров признался, что быть доверенным лицом кандидата на должность Президента РФ – новая для него роль. «Когда мне предложили стать доверенным лицом кандидата в Президенты России, я, конечно, согласился», – заявил он.

По его мнению, перед Президентом страны стоят две самые основные задачи. Первая касается обеспечения безопасности от внешних притязаний и внутренних угроз, а вторая – развития экономики. «Все остальные составляющие являются производными. При сильной экономике будут развиваться и другие сферы, например, здравоохранение, культура и так далее», – уверен Герой России.

В разговоре с журналистами он поделился впечатлениями от прошедшего мероприятия. «Для меня встреча с волонтерами в штабе стала новым энергетическим зарядом, и я понимаю, что сделал свой выбор правильно. Ребята очень позитивные, активные, они настоящие добровольцы. Они тратят свое личное время, душевный порыв, чтобы оказывать помощь во благо кого-то, на первый взгляд, не получая за это ничего. На самом деле они получают внутреннее убеждение в том, что сделали то, что должен был сделать человек. Волонтерство приобрело сейчас масштабный характер. Уверен, что такие ребята в будущем станут руководителями на различных уровнях в нашей стране. За ними будущее», – заключил Бочаров.