Появилось видео задержания польского националиста Мацейчука

(Казань, 27 февраля, «Татар-информ»). На сайте телеканала «Звезда» появилось видео, на котором запечатлено, как польского журналиста Тимоша Мацейчука увозят в отделение полиции.

Ранее он ввязался в драку на российском ток-шоу. При обыске в его квартире полицейские нашли символику националистических вооруженных формирований.

На кадрах можно увидеть, как был задержан Мацейчук, после чего его сопроводили в машину.

Известно, что после задержания его отвезли в суд, который примет решение о депортации.