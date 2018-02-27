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Появилось видео задержания польского националиста Мацейчука

27 февраля 2018, 20:43

После задержания Мацейчука отвезли в суд, который примет решение о депортации.

(Казань, 27 февраля, «Татар-информ»). На сайте телеканала «Звезда» появилось видео, на котором запечатлено, как польского журналиста Тимоша Мацейчука увозят в отделение полиции.

Ранее он ввязался в драку на российском ток-шоу. При обыске в его квартире полицейские нашли символику националистических вооруженных формирований.

На кадрах можно увидеть, как был задержан Мацейчук, после чего его сопроводили в машину.

Известно, что после задержания его отвезли в суд, который примет решение о депортации.


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