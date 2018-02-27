Анна Семенович рассказала о мужчинах и суррогатном материнстве

(Казань, 27 февраля, «Татар-информ»). Певица и телеведущая Анна Семенович откровенно рассказала о замужестве и детях. Артистка искренне недоумевает, почему вся страна мечтает «выпихнуть» ее замуж, пишут «Дни.Ру».

Семенович считает, что выходить замуж нужно тогда, когда хочешь родить ребенка, а она пока не готова к этому шагу. Кроме того, певица считает, что прежде чем выйти замуж, необходимо долго прожить с мужчиной, а ее избранники меняются каждые пять лет.

«Люди разные, кому-то хорошо жить 30 лет с одним партнером, а мне нужно раз в пять лет его менять. Вот этим я и занимаюсь», – сообщила Семенович.

При этом сейчас сердце артистки занято любовью. Но Анна отмечает, что не стоит надеяться, что эти отношения закончатся свадьбой. «Поэтому кулачки не держите, все будет так, как должно быть», – подчеркнула артистка.

37-летняя Анна Семенович рассказала и о детях. По ее словам, если бы она мечтала о них, то уже давно бы родила. Певица ничего плохого не видит в суррогатном материнстве и прибегнет к нему, если это будет необходимо.

