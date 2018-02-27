Форум архитектуры и дизайна SIYUM соберет в Казани влиятельных спикеров из 10 стран

(Казань, 27 февраля, «Татар-информ»). В Казани с 9 по 11 марта состоится I Международный инвестиционный форум архитектуры и дизайна SIYUM, сообщает оргкомитет форума.

В открытии мероприятия примет участие Президент РТ Рустам Минниханов. Лидер республики проведет пленарное заседание на тему «Design Your Future, или Проектирование глобального будущего: тренды архитектуры и дизайна, новые вызовы и стремления».

Участниками мероприятия станут специалисты в области архитектуры и дизайна, представители бизнеса, потенциальные инвесторы и заказчики. Они будут обмениваться опытом, знаниями и придумывать решения актуальных задач.

В форуме примут участие 50 спикеров из 10 стран. Среди них – главный архитектор Барселоны и сооснователь Института передовой архитектуры Каталонии (IAAC) Висенте Гуаярт, президент Союза архитекторов России Николай Шумаков, член Королевского института архитекторов Ирландии Мария Кирнан.

Свое участие также подтвердили президент Международной ассоциации «Союз дизайнеров» Андрей Бобыкин, эксперт по предметному дизайну, директор TextielMuseum Эррол Ван дер Вердт, победитель ежегодной бизнес-премии Design Award-2017 Ева Бергман, бизнес-спикер и консультант по прайсингу Роман Тарасенко и многие другие влиятельные персоны. Они поделятся своим практическим опытом и зарядят харизмой окружающих.

Образовательная программа форума включает в себя сессии по пяти направлениям: градостроительство и архитектура, дизайн, HoReCa, личный бренд, креативные индустрии. Также состоится более 30 лекций и мастер-классов.

Цели форума – развивать архитектуру и дизайн для глобальных изменений окружающей среды и укрепить позиции Татарстана как региона с высоким потенциалом, повысить его узнаваемость в международной архитектурной отрасли.

Регистрация открыта на www.siyum.ru.