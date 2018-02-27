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Спорт

Исполком Федерации керлинга РФ выбрал комиссию для расследования дела Крушельницкого

27 февраля 2018, 20:00

Комиссия в утвержденном составе будет искать доказательства невиновности спортсмена.
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(Казань, 27 февраля, «Татар-информ»). Исполком Федерации керлинга РФ выбрал комиссию для расследования дела обвиненного в употреблении допинга на Олимпиаде-2018 Александра Крушельницкого. Об этом сообщает РИА «Новости».

Комиссия в утвержденном составе будет искать доказательства невиновности спортсмена. По словам президента ФКР Дмитрия Свищева, для этого будут использованы все возможности, в том числе помощь от Международного олимпийского комитета, если он сочтет необходимым предоставить какую-либо информацию. Председателем комиссии будет Юрий Андрианов.

Ранее Свищев заявил, что высокая концентрация мельдония в допинг-пробах Крушельницкого говорит о разовом применении запрещенного препарата.


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