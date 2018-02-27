В Нурлатском районе появилось свое представительство молодежной Ассамблеи народов РТ

(Казань, 27 февраля, «Татар-информ»). Свое представительство молодежной Ассамблеи народов Татарстана появилось в Нурлатском районе, пишет газета «Дружба».

Такое решение было принято в ходе слета молодежи Нурлатского района, который прошел при участии делегации молодежной Ассамблеи народов Татарстана (МАНТ). Председателем единогласно избрали Джулию Максюткину, ей вручили флаг ассамблеи.

В слете приняли участие старшеклассники городских школ, студенты аграрного техникума, молодые учителя, члены организации «Молодая гвардия “Единой России”» и другие.

В рамках слета состоялся мастер-класс форума-театра МУВИ, а руководитель МАНТ Тимур Кадыров рассказал о фестивалях, проектах и деятельности организации, которая направлена на профилактику национализма и экстремизма в молодежной среде.