В Татарстане появится программа по строительству молочных комплексов на 400 коров

(Казань, 27 февраля, «Татар-информ»). В Татарстане разрабатывается программа по строительству современных молочных комплексов с доильными залами на 400 и более голов коров. Об этом рассказал первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Николай Титов, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

По словам докладчика, в республике предусмотрены различные меры господдержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые заинтересованы в строительстве молочных комплексов.

В частности, возмещение части затрат на проектирование объекта и проведение государственной экспертизы, субсидирование процентной ставки долгосрочного инвестиционного кредита. Также сельхозпроизводителям могут быть возмещены затраты на строительство молочного комплекса (30 процентов от сметной стоимости объекта), на приобретение доильного оборудования (40 процентов), устройство подъездных дорог и бурение скважин.

Начальник отдела инвестиционной политики и целевых программ Минсельхозпрода РТ Ильдар Гафуров рассказал об условиях получения субсидий на возмещение части затрат, связанных с проектированием молочного комплекса и проведением государственной экспертизы проектно-сметной документации. «Сельхозтоваропроизводители могут возместить 70 процентов стоимости выполненных работ по проектированию и проведению госэкспертизы, а также проверке достоверности определения сметной стоимости объекта», – отметил он.