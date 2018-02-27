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Алина Загитова чуть не разбилась в ДТП

27 февраля 2018, 19:56

Алина Загитова чуть не разбилась в ДТП Отец олимпийской чемпионки рассказал о несчастном случае, который произошел в семье несколько лет назад.
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(Казань, 27 февраля, «Татар-информ»). Отец олимпийской чемпионки Алины Загитовой — Ильназ Загитов рассказал о несчастном случае, который произошел с его дочерью несколько лет назад. Об этом пишет газета «Советский спорт». 

Семья тогда жила в Ижевске. Мать Алины возила дочку в татарстанский город Агрыз. И однажды они попали в ДТП. Их машина от столкновения с другим авто улетела в кювет. Мать с дочерью не пострадали.

Ранее на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» депутат Государственной Думы от Татарстана Марат Бариев отметил, что жителям республики и ему лично приятно, что Загитова — татарка и имеет отношение к республике. Но не стоит увязывать имя спортсменки с местом ее проживания, ведь Алина завоевала «золото» для всех жителей России, добавил депутат.

 


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