(Казань, 27 февраля, «Татар-информ»). Жизни девятерых человек унесла авария с участием микроавтобуса и большегруза в Башкирии, сообщает Госавтоинспекция России по Республике Башкортостан.
Смертельное ДТП произошло сегодня днем на 1546-м километре трассы М5 недалеко от села Улу-Теляк. По предварительным данным участниками аварии стали грузовик «МАН» и микроавтобус «Мерседес». Удар был такой силы, что оба транспортных средства вылетели с дороги в кювет. На данный момент известно о девятерых погибших.
На месте ЧП работают спасатели и инспекторы ГИБДД. Подробности аварии выясняются.