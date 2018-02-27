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Жизни девятерых человек унесла авария с участием микроавтобуса и большегруза в Башкирии

27 февраля 2018, 18:21 , Фото: гибдд.рф

Жизни девятерых человек унесла авария с участием микроавтобуса и большегруза в Башкирии Второе серьезное ДТП за сегодняшний день на трассе М5 произошло недалеко от села Улу-Теляк.
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(Казань, 27 февраля, «Татар-информ»). Жизни девятерых человек унесла авария с участием микроавтобуса и большегруза в Башкирии, сообщает Госавтоинспекция России по Республике Башкортостан.

Смертельное ДТП произошло сегодня днем на 1546-м километре трассы М5 недалеко от села Улу-Теляк. По предварительным данным участниками аварии стали грузовик «МАН» и микроавтобус «Мерседес». Удар был такой силы, что оба транспортных средства вылетели с дороги в кювет. На данный момент известно о девятерых погибших.

На месте ЧП работают спасатели и инспекторы ГИБДД. Подробности аварии выясняются.

 


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