(Казань, 27 февраля, «Татар-информ»). Перед судом в Казани предстанет грабитель, который уверяет, что решил просто обнять жертву, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Поздно вечером седьмого сентября прошлого года на улице Нариманова в Казани нетрезвый 49-летний мужчина напал на женщину с целью ограбления. Он повалил пострадавшую на асфальт, и, удерживая за шею, закрыл ей рот рукой. Нападавший сильно ударил женщину головой о землю и начал выдирать из ее рук сумку. Забрав ее, мужчина скрылся.

В результате инцидента потерпевшая получила множественные гематомы тела.

Вину свою задержанный признал лишь частично. По словам мужчины, он хотел познакомиться с приглянувшейся ему девушкой и легонько приобнял ее сзади. От неожиданности дама стала кричать и упала на асфальт, а ее сумка осталась в руках у обвиняемого.

В отношении подозреваемого заведено уголовное дело по статье «Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни».