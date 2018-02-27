Фонд развития промышленности с начала работы поддержал 7 проектов РТ на 2,2 млрд рублей

(Казань, 27 февраля, «Татар-информ», Гузель Гайнанова). С начала своей деятельности Фонд развития промышленности поддержал семь татарстанских проектов на сумму 2,2 млрд рублей. Об этом на совместном заседании коллегий Министерства экономики РТ и Министерства промышленности и торговли РТ заявил директор Департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпрома РФ Сергей Безруков.

Предприятия Татарстана активно используют различные меры господдержки. В 2017 году ряд предприятий получил господдержку на сумму более 25 млрд рублей, сообщил он.

«Также предприятия Татарстана очень активно пользуются программами Фонда развития промышленности, с начала работы которого поддержано семь проектов на сумму 2,2 млрд рублей. Кроме того, ряд проектов одобрены наблюдательным и экспертным советами», — отметил Сергей Безруков.