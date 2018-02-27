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Экономика и финансы

В Татарстане снизился объем гособоронзаказа для предприятий

27 февраля 2018, 18:22

В прошлом году республика получила более 15 млрд рублей господдержки на оборонно-промышленный комплекс.
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(Казань, 27 февраля, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). Министр промышленности и торговли Татарстана Альберт Каримов отметил снижение объемов гособоронзаказа для республиканских предприятий.

В рамках федеральных целевых госпрограмм по линии оборонно-промышленного комплекса предприятия Татарстана в 2017 году получили более 15 млрд рублей господдержки, сообщил министр на совместном заседании коллегий Министерства экономики РТ и Министерства промышленности и торговли РТ.

«В прошлом году государственный оборонзаказ остался на уровне 2016 года. Уже нет положительных темпов роста. Ноль — цифра роста по гособоронзаказу в целом по республике», — подчеркнул Альберт Каримов.

На повестку дня ставится вопрос диверсификации производства продукции гражданского назначения оборонными предприятиями, отметил министр. Важность этих вопросов также подчеркнул Президент России Владимир Путин в ходе совещания 24 января, накануне приезда в Казань.

На сегодняшний день есть механизмы поддержки таких предприятий. К примеру, Фонд развития промышленности. В прошлом году фонд одобрил семь республиканских проектов на сумму 1,7 млрд рублей, рассказал министр..


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