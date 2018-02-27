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Экономика и финансы

НПФ ВТБ заключил договор о сотрудничестве с благотворительным фондом

27 февраля 2018, 18:06

В рамках договора НПФ ВТБ будет осуществлять выплаты, предусмотренные программами благотворительного фонда.
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(Казань, 27 февраля, «Татар-информ»). ВТБ Пенсионный фонд заключил договор негосударственного пенсионного обеспечения с благотворительным фондом «Боевой резерв».

В рамках договора НПФ ВТБ будет осуществлять выплаты, предусмотренные программами благотворительного фонда: «Помним героев», «Ветераны» и «Жизнь продолжается». Выплаты негосударственной пенсии будут производиться ветеранам – участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, Внутренних войск и правоохранительных органов, семьям военнослужащих Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, погибших при исполнении служебного долга, детям-инвалидам военнослужащих и сотрудников Росгвардии.

«Деятельность благотворительного фонда “Боевой резерв” направлена на оказание материальной помощи нуждающимся категориям граждан, члены семей которых имеют различные боевые заслуги. Сотрудничая с благотворительным фондом, мы участвуем в реализации социально значимого проекта», – прокомментировала генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд Лариса Горчаковская.

«Источником финансирования наших программ являются добровольные пожертвования предприятий, учреждений, общественных объединений и отдельных граждан. Поэтому мы несем личную ответственность за сохранность этих средств. При выборе негосударственного пенсионного фонда, помимо надежности, важным критерием для нас было наличие развитой сети, а также прозрачного механизма реализации выплат, который был бы понятным для дарителей и обоснованным с точки зрения законодательства», – добавил директор благотворительного фонда «Боевой резерв» Андрей Ковынев.


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