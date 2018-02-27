Лыжники из Татарстана завоевали «серебро» в командном спринте на чемпионате России

(Казань, 27 февраля, «Татар-информ»). На чемпионате России по лыжному спорту, проходящему в Архангельской области, в командном спринте спортсмены из Татарстана завоевали серебряные медали. Об этом сообщают Вести.Ru.

В состязаниях принимают участие и спортсмены, отстраненные МОК от зимних Олимпийских игр в Пхенчхане.

Лыжники из Татарстана Егор Казаринов и Артем Николаев всего 0,05 секунды уступили спортсменам из Ханты-Мансийского автономного округа Александру Легкову и Сергею Устюгову. Результат на финише – 19.17,2. «Бронза» досталась краснодарцам Андрею Мельниченко и Андрею Феллеру.

В командном спринте у женщин татарстанки Диляра Сабирзянова и Жанна Муравьева также взяли «серебро», уступив первенство лыжницам из Тюменской области Евгении Ощепковой и Татьяне Алешиной. На третьей ступени пьедестала оказались спортсменки из Республики Коми Ольга Рочева и Анастасия Власова.

