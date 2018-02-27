(Казань, 27 февраля, «Татар-информ», Алексей Леонтьев). В этом году Госжилфонд РТ планирует ввести почти 11 тыс. квартир площадью около 600 тыс. кв. м. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил исполнительный директор Государственного жилищного фонда при Президенте РТ Талгат Абдуллин.

По его словам, в 2018 году будет сдано в эксплуатацию 10 тыс. 897 квартир. За январь и февраль было сдано 1417 квартир общей площадью 77,8 тыс. кв. м. Из жилья, пока находящегося в стадии строительства, примерно 2500 квартир готовы на 70 процентов.

Талгат Абдуллин отметил, что при таких темпах строительства есть возможность выполнить план досрочно. «При благоприятном стечении обстоятельств вероятно то, что мы сдадим все запланированные на год квартиры в октябре», — уточнил исполнительный директор Госжилфонда РТ.

Он также рассказал о масштабах проведенного в прошлом году строительства жилья. Участвующие в разных жилищных программах жители РТ получили более 9,5 тыс. квартир общей площадью около 530 тыс. кв. м. Из них по программе социальной ипотеки — 5,2 тыс., по программе расселения аварийных домов — 3,3 тыс. Дети-сироты получили 360 квартир, 55 из которых — по плану 2018 года, многодетные семьи — 74 квартиры (для 50 семей), врачи-грантополучатели — 139, ветераны Великой Отечественной войны — 110 квартир. 288 квартир выделено на другие программы.

Сейчас в Татарстане нуждаются в улучшении жилищных условий 9387 семей (3975 из них — в Казани). Среди них на социальную ипотеку могут претендовать 7662 семьи (3884 — в Казани).