В клинике КФУ появилось новое оборудование для лечения нарушения ритма сердца

(Казань, 27 февраля, «Татар-информ»). В университетской клинике КФУ появилось новое оборудование для коррекции нарушения ритма сердца. Об этом ИА «Татар-информ» стало известно от заведующего кардиохирургическим отделением клиники Данияра Хазиахметова.

«Благодаря оборудованию, которое было поставлено в конце того года, на базе университетской клиники КФУ стало возможно проведение сложных вмешательств по коррекции нарушения ритма практически любой локализации. Статистика показывает, что пациентов с нарушением ритма достаточно много. И нарушение ритма является одной из серьезных причин смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Востребованность в такой операции высока», – подчеркнул специалист.

Сегодня в больнице прошли показательные операции, которые провели сотрудники Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Министерства здравоохранения Российской Федерации.

По словам московского специалиста Олега Сапельникова, в Татарстане хирургическое лечение фибрилляции предсердий – наиболее распространенной разновидности нарушения ритма сердечных сокращений – проводится впервые. Раньше пациенты получали это лечение в Москве и Санкт-Петербурге.