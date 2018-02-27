Жители Казани обратились в приемную «Единой России» с проблемами капремонта домов

(Казань, 27 февраля, «Татар-информ»). Сегодня в Казани, в региональной общественной приемной лидера партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева, прошел тематический прием граждан. Татарстанцы обратились с проблемами капремонта многоквартирных домов, включения старых домов в программу расселения из аварийного жилья, предоставления денежной компенсации при переселении и другими вопросами. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Прием граждан провел министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Ирек Файзуллин.

Жители одного из домов по улице Ленинградская обратились к министру по поводу неудовлетворительного состояния фасада, кровли и канализации. По их словам, на все обращения в разные инстанции они получают только отписки. Ирек Файзуллин дал поручение разобраться в ситуации присутствовавшему на приеме специалисту министерства.

Гражданка, проживающая на улице Галактионова, обратилась к министру от имени жителей дома, которому, по ее словам, уже более 100 лет. Дом не включен в программу аварийного расселения, его также нет и в плане проведения капремонта. Ирек Файзуллин взял решение вопроса под контроль.

В прошедшем году в общественную приемную партии «Единая Россия» обратились 1845 человек.